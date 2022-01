Basket: Nba, Minnesota vince a New York trascinata da Towns ed Edwards

19 gennaio 2022 a

New York, 19 gen. - (Adnkronos) - Sesta vittoria nelle ultime otto partite per i Timberwolves (22-22), che tornano al 50% di vittorie con un successo combattutissimo al Madison Square Garden per 112-110 sui New York Knicks (22-23). Minnesota tocca anche la doppia cifra di vantaggio nel primo tempo ma si ritrova sotto di 5 lunghezze a 3'41" dalla fine, non concedendo però più canestri dal campo agli avversari e trovando il gioco da tre punti del sorpasso con Karl-Anthony Towns a 29"3 secondi dalla fine, con Alec Burks che fallisce la tripla della vittoria per i Knicks.

Per Towns alla fine ci sono 20 punti con 6/12 al tiro, oltre a lui ci sono 4 giocatori in doppia cifra: Anthony Edwarsds a quota 21, D'Angelo Russell (17), Jaylen Nowell (14) e Malik Beasley (10). Il miglior realizzatore in casa Knicks è Evan Fournier con 27 punti, seguito dai 21 con 9 rimbalzi e 9 assist di Julius Randle e accompagnato dai 17 di RJ Barrett, ma è stato soprattutto Kemba Walker a rivitalizzare la sfida. Al rientro dopo 9 gare di assenza per un problema al ginocchio, il playmaker ha realizzato 17 dei suoi 19 punti nel solo secondo tempo, chiudendo con 4/8 da tre.