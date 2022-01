AUTOMOBILI PININFARINA ESPANDE LA SUA PRESENZA IN NORDAMERICA

19 gennaio 2022 a

- - Il costruttore italiano di auto di lusso Automobili Pininfarina espande la sua rete di retaile in Nordamerica con due partner appena selezionati nella Contea di Orange, in California, e a Chicago, Illinois

- La selezione di questi nuovi partner retail porta la rete di Automobili Pininfarina in Nordamerica a un totale di nove punti retail, incluso il Canada

- L'avvio della produzione artigianale della hyper GT interamente elettrica di Automobili Pininfarina in Italia è previsto per inizio 2022; le prime consegne ai clienti negli Stati Uniti e nel resto del mondo avverranno nel corso dell'anno

CAMBIANO, Italia, 18 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina ha ampliato la sua presenza negli Stati Uniti con la selezione di due nuovi partner retail in posizioni chiave. Newport Beach Automotive Group nella Contea di Orange e Lake Forest Sportscars a Chicago saranno responsabili della vendita della nuova hyper GT Battista interamente elettrica e pluripremiata, che entrerà in produzione in Italia a partire dalla primavera 2022.

Automobili Pininfarina conta al momento nove partner retail in Nordamerica dopo un anno in cui il marchio ha registrato un enorme successo negli Stati Uniti. Nell'estate 2021 l'esclusiva Battista Anniversario è stata presentata in anteprima mondiale in occasione della celebre Monterey Car Week. Durante l'evento sono stati venduti tutti i cinque esemplari del modello di punta del portfolio Battista, a rimarcare una settimana più che strepitosa per il primo costruttore al mondo di automobili di lusso totalmente elettriche.

Il Nordamerica è uno dei mercati più importanti per la strategia retail di Automobili Pininfarina. I nove partner retail negli Stati Uniti e in Canada si aggiungono agli altri 16 partner dell'azienda nel mondo, di cui dieci si trovano in Europa e sei suddivisi tra Medio Oriente e Asia-Pacifico. Tutti i partner retail di Automobili Pininfarina vantano un'enorme esperienza nella gestione di vendite e assistenza per le vetture più esclusive e lussuose al mondo. I rappresentanti del marchio Automobili Pininfarina presenti in ogni sede garantiranno un eccellente servizio personale con la massima attenzione al dettaglio, per soddisfare la raffinata clientela della marca automobilistica italiana.

Per Svantesson, amministratore delegato di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare l'espansione della nostra rete di partner retail in Nordamerica con la selezione di due nuovi partner in posizioni strategiche nel Paese. In California si trovano numerosi dei nostri clienti attuali e futuri, e molti hanno già iniziato ad adottare un approccio pionieristico guidando veicoli interamente elettrici a zero emissioni. La Battista fissa un nuovo standard di riferimento in termini di fascino e prestazioni in un'auto elettrica. Con il nostro nuovo partner a Chicago consolidiamo la presenza del nostro marchio tra la costa occidentale ed orientale degli Stati Uniti. Siamo entusiasti di poter offrire ai clienti una rete che consentirà loro di vivere appieno il nostro brand mentre ci prepariamo a consegnare quest'anno i primi esemplari dell'incredibile hyper GT Battista."

Automobili Pininfarina Newport Beach espanderà la presenza del brand nell'importante mercato della California. Gestito dal Newport Beach Automotive Group, il partner va ad aggiungersi a quelli già esistenti, O'Gara Coach a Beverly Hills, Los Angeles, e Luxury Cars Los Gatos a San Francisco. L'area retail della Contea di Orange offrirà un'esperienza personale e raffinata ai nuovi clienti nella regione, per un totale di tre partner retail sulla sola costa ovest degli Stati Uniti, in una posizione perfetta per garantire il miglior supporto ai clienti di Automobili Pininfarina.

Il nuovo retail Automobili Pininfarina Chicago, a Lake Bluff, Illinois - poco a nord di Chicago, rappresenta un importante punto di riferimento per i clienti nella regione ed è gestito da Lake Forest Sportscars, un'azienda a conduzione familiare in attività dal 1923 che condivide gli stessi valori e la stessa filosofia di Automobili Pininfarina, con una spiccata passione per le auto esclusive.

La hyper GT Battista interamente elettrica, l'auto italiana più potente di sempre, è entrata nelle fasi finali di sviluppo e le prime consegne ai clienti sono previste per la prima metà del 2022. Con un totale di 128 milioni di combinazioni per i soli interni, la nuova hyper GT offre eccezionali livelli di personalizzazione e i nostri partner retail saranno fondamentali nel fornire ai clienti la giusta assistenza per dare vita a una Battista interamente su misura. Maggiori informazioni sul programma di personalizzazione della Battista e sulla prima Battista ordinata come modello "bespoke" in Nordamerica sono disponibili qui: Battista New York.

I clienti della Battista potranno contare non solo sul supporto della rete globale di rivenditori in costante espansione, ma anche sugli evoluti sistemi di Infotainment connessi della hyper GT interamente elettrica, inclusi gli aggiornamenti software OTA (Over-The-Air). Inoltre, i "flying doctor" di Automobili Pininfarina saranno presenti ovunque nel mondo per mettere a disposizione la loro esperienza e offrire, se necessario, assistenza tecnica di persona, dando vita al servizio personalizzato e raffinato che i nostri clienti si aspettano.

Automobili Pininfarina ha stabilito inoltre la propria entità giuridica, Automobili Pininfarina Americas (APA), come base per lo sviluppo del marchio e dell'azienda nel mercato statunitense.

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sarà l'auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con un'unica carica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 90 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.

