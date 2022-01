Scuola: Giannelli (presidi), 'nostre stime diverse da Bianchi, Mi dia dati con cadenza settimanale'**

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Prendiamo atto con soddisfazione dei dati diffusi dal Ministro Bianchi durante l'audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati. Le nostre stime erano diverse in quanto basate sulle continue e costanti comunicazioni dei nostri iscritti, provenienti da tutto il territorio nazionale, che segnalavano l'infittirsi dei casi di contagio". Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli dopo l'audizione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in VII Commissione alla Camera ed aggiunge: "Chiediamo che, da ora in avanti, il Ministero pubblichi con cadenza settimanale tutte le statistiche necessarie ad avere contezza del quadro generale".

"Chiediamo anche - conclude - che venga drasticamente semplificato il protocollo di gestione dei casi positivi, allo stato attuale del tutto inapplicabile per il collasso dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nonostante l'immane sforzo di collaborazione sopportato dalle scuole".