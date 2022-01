19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "La protezione di Draghi deve appunto essere l'obiettivo di tutte le forze politiche. È la risorsa fondamentale del paese e ci fa da scudo rispetto alle nostre debolezza, a partire dal debito. Di qui la necessità di fare tutto quello che è necessario per non sbagliare i prossimi passaggi. Non ce lo possiamo permettere". Lo dice Enrico Letta all'Huffington post.