Quirinale: Letta, 'Berlusconi forzatura, serve schema diverso'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non vedo le condizioni perché ci possa rimanere, quindi non mi metto a fantasticare su questa ipotesi. Proprio ora che si è rivelata illusoria, resta quel che ho sempre detto sin dall'inizio: non c'erano i presupposti per una forzatura, e serve uno schema diverso. Prima dentro il centrodestra si supera questa contraddizione, meglio è". Così Enrico Letta ad HuffPost, sulla candidatura del centrodestra di Silvio Berlusconi al Colle.