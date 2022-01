19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Nel Movimento 5 Stelle viene ribadita "la linea per la continuità dell'attuale governo". Ma dal vertice di stamattina tra Conte, Letta e Speranza trapela che "non si sono fatti nomi per lasciare aperte tutte le opzioni", spiegano fonti qualificate del M5S. "Fondamentale è restare compatti, anche perché nessuno ha la maggioranza", rimarcano le stesse fonti.