Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Italia viva voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. Lo ha annunciato Marco Di Maio, vicecapogruppo del partito.