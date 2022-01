Quirinale: approfondire odg su voto a positivi, Pd chiede breve sospensione lavori Camera**

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - IL Pd, con il deputato Emanuele Fiano, ha chiesto una breve sospensione di dieci minuti dei lavori della Camera, per approfondire gli ordini del giorno, presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia, che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica anche ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena, sui quali il rappresentante dell'Esecutivo si è rimesso all'Aula. La seduta è stata quindi sospesa.