M5S: Castelli, 'io e Marici aspettiamo un figlio, ci cambierà la vita'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Io e Giuseppe aspettiamo un figlio, ci cambierà la vita". Lo racconta, in una intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi, la viceministra M5S dell'Economia Laura Castelli. L'esponente pentastellata, che da sei mesi aspetta un maschietto -si chiamerà Nico- parla del suo rapporto con il portavoce di Luigi Di Maio, Giuseppe Marici, con il quale è convolata a nozze lo scorso 5 dicembre: "Ci siamo conosciuti alla Camera. Inizialmente c'era quasi diffidenza tra noi, poi abbiamo scoperto che oltre a coltivare gli stessi interessi avevamo gli stessi valori. Ed è scoppiato l'amore".

Sui ministri del governo Draghi, Castelli aggiunge: "Lavoro bene con tutti. Ovviamente con Luigi (Di Maio, ndr), al quale abbiamo confidato subito che avevamo una storia. Poi con la ministra Luciana Lamorgese. Stimo Franceschini, lavoro bene con Maria Stella Gelmini, che svolge un ruolo di mediazione preziosissimo". Per quanto riguarda il premier Mario Draghi, Castelli osserva: "Ha grandi capacità per qualunque ruolo. Con lui l'Italia, ha acquisto credibilità internazionale. È fondamentale per dare al Paese una strategia per i prossimi anni".