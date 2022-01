Bollette: terminata riunione Draghi con ministri, domani dl in Cdm**

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - E' terminata, dopo quasi tre ore, la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Cingolani, Daniele Franco e Giancarlo Giorgetti sulle misure da adottare per frenare il rincaro delle bollette. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il provvedimento arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri domani -la riunione non è stata ancora convocata- assieme al dl sostegni per ristorare i settori più colpiti dalle ultime misure anti-Covid varate dal governo.