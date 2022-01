Bollette: Franco, Giorgetti e Cingolani a P.Chigi da Draghi**

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Riunione del premier Mario Draghi, a Palazzo Chigi, con il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, il responsabile dell'Economia, Daniele Franco, e il titolare dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Presente anche il consigliere economico del presidente del Consiglio, Francesco Giavazzi. Sul tavolo, le nuove misure da adottare contro il caro bollette.

Intanto il Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani non è stato ancora convocato: atteso il dl sostegni ter e, se il provvedimento verrà chiuso, le nuove misure anti-rincari per frenare l'aumento delle bollette, al centro dell'incontro in corso.