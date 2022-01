Ue: Dombrovskis, 'trovare equilibrio gusto per garantire riduzione credibile debiti e crescita'

18 gennaio 2022 a

Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - "Bisogna ora trovare un equilibrio giusto per garantire un percorso di riduzione credibile del debito senza frenare la crescita economica tenendo lo spazio per favorire una crescita verde e digitale". Ad affermarlo è il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin, in merito alla revisione della riforma del Patto di stabilità e di crescita.