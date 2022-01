Quirinale: Serracchiani (Pd), 'per voto positivi non ci sono condizioni sicurezza'

18 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "L'elezione del presidente della Repubblica è una situazione particolare e eccezionale. C'è un seggio unico, in un luogo unico, a nostro avviso c'è una complessità e non ci sono le condizioni perchè i positivi possano garantire il voto in sicurezza". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando di Quirinale.

"Il parlamentare è un lavoratore e l'aula è un luogo di lavoro e nei luoghi di lavoro non sono ammessi positivi e quarantenati -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Dobbiamo mantenere la sicurezza, la regolarità del voto, non ci sono le condizioni perchè i positivi possano essere ammessi in aula e nel palazzo".

"Ci sono poi situazioni particolari, di cui abbiamo discusso ieri in capigruppo, le persone con temperatura superiore a 37,5 e non positivi. Su questi la presidenza deve fare un approfondimento, si tratta di una banale influenza, sono persone alle quali deve essere consentito l'ingresso", ha sottolineato la Serracchiani.