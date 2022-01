Quirinale: Santoro, 'programma con Mentana salta, troppo a ridosso dei 'giochi''

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il programma sulle elezioni al Quirinale condotto da Michele Santoro in coppia con Enrico Mentana, annunciato a dicembre, non ci sarà. A rivelarlo all'Adnkronos è Michele Santoro, che spiega così i motivi dello stop: "Era un numero zero di un format innovativo -dice il giornalista- ma siamo andati troppo a ridosso dei giochi reali". Non tutto è perduto, però: con tutta probabilità, il format andrà in onda più avanti. "Lo sperimenteremo, forse, più avanti su un altro tema", conferma Santoro, specificando che si tratta di "una tantum, un numero zero in onda".