18 gennaio 2022

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Tra i nomi che circolano per il Quirinale c'è anche quello di Giuliano Amato: "Un collega, lo conosco da una vita, lo stimo moltissimo, ha una grande preparazione. Come persona, Giuliano sarebbe un attimo presidente. Ma per le sue idee sarebbe un pessimo presidente. Ha sposato il sistema neo liberista, ha dato la stura alle privatizzazioni, ha ceduto i beni dei singoli ai privati, ha dato il via all'assalto alla diligenza che era del popolo e sono arrivati i ricconi come Berlusconi".

Professore, a chi si rivolge la sua candidatura tra i 1009 grandi elettori? "Ma io non faccio propaganda, in questo Parlamento non potrei mai. Dico solo che oggi possiamo difenderci solo difendendo il bene pubblico. In Italia tanti guai sono originati dalla mancata presa di conoscenza della nostra Costituzione, anche da parte dei giuristi. Adesso, è il tempo di difendere la nostra Costituzione".