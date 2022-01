18 gennaio 2022 a

Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Sono stato nominato dal Consiglio regionale della Toscana Grande Elettore per l'elezione del presidente della Repubblica insieme ad Antonio Mazzeo e Marco Landi. È un grande onore rappresentare la Toscana in un momento cruciale per tutto il nostro Paese". Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani.