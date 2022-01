M5S: Evangelista, 'caos inaccettabile in gruppo Senato, vado via'

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho deciso di lasciare il M5S. Per ora entrerò nel gruppo Misto, non iscritta ad alcuna componente, ma avvierò delle interlocuzioni perché la mia prospettiva non è quella di rimanere da sola. Con il gruppo si era chiuso ogni rapporto di fiducia, per tanti motivi. In questo momento regna una situazione di caos interno che per me è inaccettabile". Lo dice all'Adnkronos la senatrice Elvira Evangelista, annunciando le sue dimissioni dal gruppo M5S a Palazzo Madama e il suo passaggio al Misto.