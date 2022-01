Lombardia: in Consiglio regionale sostegno a centri sportivi e omicidio nautico

18 gennaio 2022 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sostegno economico per i centri sportivi, equiparazione del reato di omicidio nautico a quello stradale e peste suina. Sono alcune delle mozioni discusse oggi al Consiglio regionale della Lombardia. Sostegni economici e ristori per rispondere al momento di difficoltà in cui si trovano molti centri sportivi a seguito della pandemia da Covid-19 sono stati chiesti in una mozione dai consiglieri Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) e Claudia Carzeri (Forza Italia). La mozione è stata approvata all'unanimità.

“La pandemia si è abbattuta come uno tsunami sul mondo dello sport in una Regione come la nostra in cui il 30,5% degli abitanti praticano un'attività sportiva in modo continuativo, ben al di sopra della media nazionale che è ferma al 25%", ha dichiarato Beccalossi. "Molti centri sportivi sono in crisi proprio per le difficoltà causate dal lockdown e da tutti i successivi protocolli previsti per contenere la diffusione del Covid-19. Non possiamo stare fermi. In una comunità lo sport riveste un ruolo educativo insostituibile nella formazione e preparazione dei nostri ragazzi e, più in generale, nel benessere psicofisico delle persone. La logica di questa mozione va nella direzione di dare una boccata d'ossigeno a chi, ogni giorno, contribuisce a sostenere il movimento sportivo e permette all'intero territorio di mantenere corretti stili di vita, consentendo importanti risparmi sulla spesa sanitaria”.

Il documento, come ha spiegato Claudia Carzeri, chiede al governo di “intervenire con ristori e con tutte le iniziative economiche in grado di arginare la drammatica situazione in cui si trovano gli impianti e i centri sportivi pubblici e privati. Lo sport è un veicolo potente: si rivolge a tutti senza distinzioni, parla un linguaggio universale e promuove e diffonde valori fondamentali per lo sviluppo di una società sana. È un patrimonio che deve superare questo momento difficile e continuare a contribuire a far crescere la nostra comunità”.