Caldaie e condizionatori, installazione e assistenza tecnica a Roma: tutti i servizi customer care di Sirotec

Roma, 18 gennaio 2022.Sappiamo bene quanto sia fondamentale dedicare agli impianti termici un'attenta manutenzione periodica, sia che si tratti di riscaldamento a gas sia nel caso dei climatizzatori. Affidarsi a dei professionisti per programmare interventi di controllo e di salvaguardia delle condizioni ottimali degli apparecchi, è l'unico modo valido per mantenerne gli standard di efficienza, per prevenire eventuali guasti improvvisi, oltreché per evitare rischi sul piano della sicurezza domestica.

Presente a Roma a partire dagli anni '80, Sirotec ha posto le sue fondamenta sull'elevato livello professionale del proprio staff, selezionando, da sempre, tecnici dotati d'ingegno ed abilità e promuovendone la preparazione e la formazione continua al fine di renderli sempre al passo con le innovazioni tecnologiche del settore. L'obiettivo di Sirotec consiste nell'offrire un servizio customer care nel quale il cliente possa sentirsi completamente tutelato nel rapporto con un'azienda trasparente, costantemente presente ed immediatamente contattabile. Sono queste le caratteristiche che permettono di intervenire in modo efficace tanto nella manutenzione di impianti termici quanto nella loro riparazione nei casi di malfunzionamento.

Fin dagli inizi dell'attività, Sirotec ha attribuito grande importanza all'assistenza dei suoi clienti. L'esigenza di offrire un servizio completo nasce dalla convinzione che relazionarsi in maniera chiara con il cliente, a partire dalle prime fasi di vendita e installazione del prodotto, fino agli eventuali interventi tecnici, sia la chiave vincente per costruire un rapporto di fiducia e stabile nel tempo.

Dislocati su tutto il territorio della Capitale, i tecnici esperti Sirotec sono specializzati nell'installazione ed assistenza impianti di riscaldamento e condizionamento: caldaie a gas, scaldabagni, termoconvettori, pompe di calore, sistemi ibridi e climatizzatori. Con professionalità, puntualità e cortesia il personale esegue un impeccabile servizio di installazione ed assistenza, rapido ed efficace, che consente di risolvere qualsiasi tipologia di problema, guasto o malfunzionamento degli impianti.

Per la sicurezza ed il proprio benessere disporre di un impianto termico sicuro ed efficiente è essenziale. La manutenzione di caldaie e condizionatori è un'operazione di estrema importanza perché consente di mantenere il perfetto funzionamento gli apparati e il grado di efficienza energetica. Per quanto riguarda i condizionatori vige l'obbligo della sanificazione dei filtri; un filtro senza incrostazioni, non solo riduce la proliferazione di polveri, batteri e pollini, ma evita guasti e ne preserva la durata. La revisione periodica di caldaie e bruciatori rientra nella manutenzione ordinaria che consente di verificare, non solo gli standard di sicurezza ed adeguare i dispositivi alle normative vigente, ma anche di prevenire guasti improvvisi, scongiurando gravi rischi per la salute delle persone e delle strutture.

La scelta di Sirotec di proporre al cliente formule di assistenza per ogni tipologia di esigenza e su qualsiasi tipologia di impianto, attraverso un servizio rapido ed efficace è la chiave del successo dell'azienda romana per garantire efficienza e comfort nel rispetto dell'ambiente.

Contatti: https://sirotec.it