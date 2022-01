Vip: Belen al figlio 'ora mamma è single', e il toto gossip impazzisce**

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Belen Rodriguez sarebbe ufficialmente single, e la sua relazione con Antonino Spinalbese sarebbe giunta al capolinea. La 'prova' si trova nelle stories di Instagram della showgirl la quale, mentre scherza con il figlioletto Santiago che si improvvisa chef in cucina, gli dice sorridendo: "Ora che mamma è single, ci vuole un uomo che cucini". La frase ha fatto subito impazzire il 'toto scommesse' sulla situazione sentimentale dell'ex modella argentina.

Appurato che la relazione con l'ex hair stylist Antonino Spinalbese non è più in corso, in molti infatti vociferano che Belen si stia riavvicinando all'ex marito Stefano De Martino, padre di Santiago. Sarebbe la seconda volta che i due tornano insieme dopo la fine del loro matrimonio. Ad avallare l'ipotesi le anticipazioni del paparazzo Andrea Franco Alajmo, che - nel corso della puntata di ieri di 'Mattino 5'- ha assicurato di essere in possesso delle foto che testimoniano il riavvicinamento tra i due.