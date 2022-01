Scuola: Bianchi, 'nel Pnrr 12,5 miliardi per fare grandi investimenti'**

18 gennaio 2022 a

Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Quando si apre una nuova scuola è sempre una festa per tutta la comunità, in particolare questa che nasce dall'impegno comune degli enti locali ma anche di un'impresa, che dimostra ancora una volta che quando il dialogo fra pubblico e privato funziona, funziona anche la comunità nel suo insieme. E' un grandissimo risultato che farà da riferimento a tutto il sistema nazionale. Noi, come sistema nazionale, stiamo facendo dei grossissimi investimenti nelle scuole, con 12,5 miliardi nel Pnrr, e abbiamo bisogno di esempi concreti. Questo è l'esempio concreto a cui riferiremo tutte le nostre azioni". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Sesto Fiorentino (Firenze) dove ha presenziato all'inaugurazione del liceo 'Enriquez Agnoletti'.

Il nuovo edificio scolastico, progettato dalla Città Metropolitana di Firenze, si compone di 36 aule, cinque laboratori, un auditorium e una palestra. L'investimento per la struttura, pari a 17,6 milioni di euro, è stato finanziato per 10 milioni dalla Regione Toscana, 7 milioni dalla Metrocittà e 600mila euro dall'Università di Firenze.

"La cosa bella - ha aggiunto il ministro Bianchi - è che si fanno tanti ragionamenti su come dovrebbe essere una scuola: eccola qui, tanti spazi comuni e tanta capacità di condividere anche un progetto di scuola nuova, in cui il vivere insieme diventa l'elemento fondamentale dell'educazione".