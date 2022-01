Quirinale: Conte-vertici M5S vagliano opzione Draghi, 'meglio p.Chigi ma nulla deciso'**

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione che si è tenuta ieri in tarda serata tra il leader del M5S, Giuseppe Conte, e i vertici pentastellati è stata vagliata anche l'opzione Draghi al Quirinale. Il sentiment maggioritario continua a vedere nella permanenza del premier a Palazzo Chigi la scelta più utile al Paese. Una linea sostenuta con forza soprattutto dai capigruppo e dai loro vice, alla Camera come al Senato. Sotto traccia anche il timore che il passaggio di Draghi al Quirinale possa pregiudicare la conclusione della legislatura, facendo precipitare il Paese al voto. Ma una decisione definitiva su Draghi, di fatto, ancora non c'è, perché per il Movimento sul campo ci sono ancora troppe incognite: "la partita è in divenire", dice all'Adnkronos una fonte presente alla riunione, "troppo presto per capire cosa accadrà, anche su Draghi. Di fatto, nulla è da escludere". Silente, viene raccontato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.