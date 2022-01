Calcio: Coppa Italia, Lazio-Udinese 1-0 ai supplementari**

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - La Lazio supera l'Udinese 1-0 ma solo dopo i tempi supplementari allo stadio Olimpico e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Ai biancocelesti è servito un gol di Ciro Immobile al 106' per superare i bianconeri. L'attaccante della Lazio, entrato al 71', sfrutta al meglio un lancio in verticale di Cataldi, scattando sul filo del fuorigioco, battendo Silvestri con un pallonetto morbido di sinistro.