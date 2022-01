Why not: Genchi, 'c'era disegno per farmi fiori, sospeso dopo mie dichiarazioni su via D'Amelio' (2)

17 gennaio 2022 a

() - "La sospensione dal servizio in Polizia arriva nel 2009, dopo che vengo sentito dai pm Sergio Lari e Nico Gozzo in seguito alle dichiarazioni del neo collaboratore Gaspare Spatuzza- racconta Genchi - sono stato sospeso per un post su Facebook. E poi venni destituito per un mio intervento a un convegno". Ma dopo qualche tempo, Gioacchino Genchi, che nel frattempo aveva iniziato a fare l'avvocati, fece ricorso e il Tar annullò la decisione di sospensione e poi anche il Consiglio di giustizia amministrativa e Genchi fu riammesso, rientrò in servizio ma andò in pensione a 57 anni. "Ho ripreso a fare l'avvocato - dice oggi - e mi piace". (di Elvira Terranova)