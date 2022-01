Varese: morto dopo lite al bar, arrestato presunto aggressore

17 gennaio 2022 a

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Saronno, in provincia di Varese, un 51enne, accusato di aver aggredito un uomo lo scorso 8 gennaio, morto due giorni dopo per le ferite riportate. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, Francesco Costa, 55 anni, era entrato in un bar con un amico, ma se ne era andato insultando la barista, a causa dei prezzi delle bevande ritenuti troppo elevati. Tornato per prendere l'auto, il 55enne era stato aggredito da un parente della barista. Colpito da un pugno, aveva battuto con violenza la testa a terra, morendo due giorni dopo in ospedale.

Nonostante un clima di assoluta mancanza di collaborazione, come denunciano i carabinieri, le indagini hanno portato all'identificazione dell'aggressore e al chiarimento della dinamica dei fatti. Il 51enne è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.