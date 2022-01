17 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Buon lavoro a Cecilia D'Elia, eletta in Parlamento nel collegio 1 di Roma. Una donna da sempre impegnata a difesa delle donne, di grande spessore umano, solidi princìpi, lunga militanza politica. La sua esperienza sarà una ricchezza per il Parlamento italiano”. Così, in una nota, Nicola Oddati, membro della direzione nazionale del Partito democratico.