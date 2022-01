17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Cecilia D'Elia per la netta vittoria nel collegio di Roma1. La Portavoce della Conferenza delle donne democratiche entra in Parlamento e con lei una spinta femminista forte per conquistare diritti e parità." Lo afferma in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del Pd.