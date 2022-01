Pisa: esplosione dopo fuga di gas in casa, feriti marito e moglie

17 gennaio 2022 a

Pisa, 17 gen. - (Adnkronos) - I vigili del fuoco del comando di Pisa, con il personale del distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti poco prima delle 9 di questa mattina in via Melone a Santa Maria a Monte per una esplosione dovuta presumibilmente ad una fuga di gas all'interno di un appartamento.

Sono state soccorse le 2 persone presenti in casa; un uomo ha riportato ustioni, mentre la moglie ha subito traumi per la caduta di calcinacci. Entrambi sono stati presi in carico dai sanitari 118 e trasportati in ospedale. Le cause sono in corso di accertamento.