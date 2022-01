Foggia: Bellanova, 'parole Lamorgese dimostrano che Stato c'è'

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il messaggio della ministra Luciana Lamorgese oggi da Foggia è importante, per la Puglia e per il Mezzogiorno: dinanzi alla violenza delle dinamiche criminali e mafiose, come nelle ultime settimane nel foggiano, lo Stato c'è. Non si distrae né si gira dall'altra parte e il Governo è pronto a intervenire con un potenziamento degli interventi strutturali per garantire un'efficace risposta alla recrudescenza della criminalità mafiosa”. Lo afferma la viceministra Teresa Bellanova, esponente di Italia viva.

“Per questo -aggiunge- acquista ancora più efficacia l'invito a ribellarsi denunciando e la necessità di contrastare la violenza ricattatoria e criminale alimentando coesione sociale, garantendo trasparenza in tutti i gangli nel governo della cosa pubblica, sconfiggendo l'omertà. Tutti tasselli in cui la filiera istituzionale e le classi dirigenti giocano un ruolo di forte rilevanza. Vale in relazione a numerosi attentati che hanno segnato quel territorio nelle ultime settimane ma anche, e a maggior ragione, all'allarme lanciato recentemente dalla Svimez sul pesantissimo rischio di infiltrazioni sempre più pesanti e marcate dei gruppi criminali nei gangli del Pnrr".

"Rigore nel sistema dei controlli, massima trasparenza delle procedure, qualità nell'attuazione e rispetto dei tempi -conclude Bellanova- devono andare di pari passo, perché solo così la spesa genererà rilancio e sviluppo”.