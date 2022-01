F1: Prost si separa dall'Alpine, non rinnovato il contratto di consulente e direttore non esecutivo

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Si separano le strade del team Alpine e Alain Prost. La scuderia francese di F1 ha infatti deciso di non rinnovare il contratto di consulente e direttore non esecutivo al 4 volte campione del mondo. L'addio a Prost arriva a pochi giorni dall'uscita del team principal Marcin Budkowski. Nella prossime ore al suo posto sarà annunciato Otmar Szafnauer, ex team principal di Force India, Racing Point e Aston Martin.