Calcio: Setti, 'quanto vale Barak? Tanto, 25 mln sono pochi'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quanto vale Barak? Diciamo tanto. Leggo certi numeri e mi viene da ridere. 25 milioni? Non lo so, penso che siano pochi". Lo ha detto il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Non sono io che decido il prezzo ma chi vuole il giocatore. Ora ce lo teniamo stretto, ci serve, ma sicuramente capisco che per lui è un momento importante, è maturo. Ieri era contentissimo dopo la tripletta, girava per lo spogliatoio con il pallone in mano. Ha necessità di andare in un grande club, per caratteristiche può giocare nei primi 4-5 club d'Europa. Ma aspettiamo e se continua così il prezzo sale", ha proseguito Setti che poi su Montipò ha detto: "L'avevo visto giocare e non pensavo fosse così. Ma abbiamo avuto una fortuna: il nostro preparatore l'aveva avuto e quando ci è stato proposto l'abbiamo preso subito. Viene da un infortunio al ginocchio, ha fatto 4 mesi di grande riabilitazione, è stato bravo. Non ha ancora dimostrato quanto vale, è molto giovane e può diventare molto molto forte. Può ambire alla Nazionale", ha aggiunto Setti.