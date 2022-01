17 gennaio 2022 a

Milano, 17 gen. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sullo Spezia al termine del primo tempo del posticipo della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di San Siro. A decidere sin qui la partita il gol di Leao al 46'. Un minuto prima Theo Hernandez sbaglia un calcio di rigore.