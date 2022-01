Tennis: Ocleppo, 'dopo l'uscita di scena di Djokovic vedo Nadal favorito n.1'**

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Fuori Djokovic penso che Nadal sia il favorito numero uno per gli Australian Open, è partito con il piede giusto, Federer non gioca e lui si è preparato al meglio". E' il pronostico di Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo all'Adnkronos, che vede il tennista maiorchino, vincitore a Melbourne nel 2009, in pole per un successo nella prima prova stagionale dello Slam.

"Certo, il cemento non è la superficie su cui Nadal si esprime al meglio, e ci sono anche altri tennisti molto forti, ma per l'esperienza e il bagaglio che ha lo vedo favorito, poi ha anche il vantaggio di aver giocato poco", aggiunge.