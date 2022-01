Scuola: obiezione di coscienza a messa in dad non vaccinati, l'appello su change.org**

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Al via il gruppo 'Scuola uguale per tutti' che raccoglie tra prof e genitori gli obiettori di coscienza alla messa in dad degli studenti privi di certificato verde rafforzato, cioè non vaccinati. Tra i promotori Saverio Mauro Tassi, 66 anni, professore di storia e filosofia al liceo scientifico Einstein di Milano che aveva lanciato la proposta di sciopero bianco sul gruppo Facebook Rete nazionale scuola in presenza. Il nuovo gruppo ieri sera ha lanciato un appello con raccolta firme su Change.org chiedendo il ritiro dell'articolo 4 del decreto legge del 5 gennaio "fino a quel momento noi insegnanti dichiariamo che eserciteremo il nostro diritto all'obiezione di coscienza contro la sua esecuzione, sospendendo lo svolgimento della programmazione didattica nelle nostre materie e sostituendolo con una libera discussione sulla costituzionalità della norma stessa; e noi operatori scolastici e genitori dichiariamo che sosterremo questa obiezione di coscienza e le offriremo la nostra collaborazione".

I promotori dichiarano di essere "del tutto in sintonia con la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi , 'La Dad crea disuguaglianza'", e di ritenere "che la norma suddetta discrimini gli studenti, favorendone alcuni e penalizzandone altri, dal momento che l'apprendimento in presenza è assai più proficuo di quello in Dad. Inoltre, in scienza e coscienza, siamo convinti che, dal punto di vista sanitario, la norma sia inficiata da carenza di motivazioni e da controfinalismi". "Appellandoci ai valori costituzionali del diritto allo studio e dell'uguaglianza, riteniamo, in scienza e coscienza, che la norma in oggetto comporti dei costi superiori ai suoi benefici, e inoltre che non rispetti il criterio costituzionale di proporzionalità nel restringere il diritto allo studio per salvaguardare quello alla salute".