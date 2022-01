Varese: insegna da 21 anni con laurea falsa, sequestrati 350mila euro

15 gennaio 2022 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha sequestrato 350mila euro a un'insegnante di Varese, che ha lavorato per 21 anni presentando un certificato falso del diploma di laura, requisito obbligatorio per la docenza. I militari hanno sequestrato alla donna un equivalente di 350mila euro, somma riferibile agli stipendi erogati dagli enti pubblici e alle somme versate dall'Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr. In particolare sono state sequestrate risorse finanziarie per 166mila euro, presenti sui depositi e sui conti correnti bancari dell'indagata, otto terreni, due box, due depositi, un appartamento, un'auto e una moto.

La donna è stata anche denunciata per truffa e per uso di atto falso, perché, avendo ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di supplenza negli istituti scolastici in provincia di Varese a partire dal 2000, aveva effettuato supplenze di durata annuale in diversi istituti scolastici locali.