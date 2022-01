Tennis: l'ex campionessa Chris Evert rivela di avere un cancro

15 gennaio 2022 a

Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) - Chris Evert, ex tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro. "Volevo condividere la mia diagnosi di cancro ovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri", ha twittato la Evert. L'ex tennista americana, ex numero uno del tennis femminile, ora 67enne, lotterà contro la malattia. "Mi sento molto fortunata che l'abbiano preso presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio", ha aggiunto. La Evert è stata in testa alla classifica del tennis femminile per 260 settimane al culmine della sua carriera.