Quirinale: Serracchiani, 'intesa ampia per Capo Stato e patto legislatura'

15 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "In un tempo così difficile per il Paese serve alla Presidenza della Repubblica una figura non di parte, che sia garante di unità e sappia interpretare al meglio lo spirito europeista che è il presente ed il futuro di tutti noi. Questa è la linea del Partito democratico. E la scelta del centrodestra di candidare Berlusconi va in tutt'altra direzione. Noi lavoreremo alla ricerca di un'intesa ampia che preveda anche un patto di legislatura per mettere in sicurezza la continuità dell'azione di governo e giungere al 2023, c'è da continuare la lotta alla pandemia, sostenere la ripresa economica, portare avanti i piani per gli investimenti del Pnrr e molte riforme da fare e completare, tra cui quelle della giustizia,della Pubblica amministrazione e della legge elettorale e dei regolamenti parlamentari". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.