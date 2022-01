Quirinale: Seniores Fi, soddisfatti per conclusioni vertice centrodestra

15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - I Seniores di Forza Italia, in un comunicato, esprimono "gioia e soddisfazione per l'esito dell'incontro a Villa Grande dei leader del centrodestra che hanno unitariamente individuato in Silvio Berlusconi la figura adatta a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica, una persona che ha l'esperienza e l'autorevolezza per dare all'Italia una coesione interna e anche un altrettanto forte rilancio strategico di politica internazionale per affrontare le grandi sfide sociali, economiche, culturali che il mondo globalizzato propone''.