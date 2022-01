15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "In tanto ci chiedono di mettere in campo ora un nostro nome. Ma mettere in campo nomi significa bruciarlo, essere oggetto di veti. Non è questo il nostro atteggiamento. Abbiamo intenzione di muoverci in direzione costruttiva, positiva, per un nome in scia con lo straordinario settennato di Mattarella". Lo ha detto Enrico Letta a Direzione e Gruppi Pd riuniti.