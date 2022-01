15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Per il Quirinale ci sono delle candidature oggettive, come quella di Draghi. Noi non dobbiamo fare proposte di nomi, non proporre Draghi ma non escludere Draghi". Lo ha detto Cesare Damiano alla riunione di gruppi e Direzione Pd sul Quirinale.