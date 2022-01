Montagna: escursionista in difficoltà nel Lecchese, salvato da elisoccorso

15 gennaio 2022 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Operazioni di soccorso oggi a 2mila metri di quota sulla Grigna meridionale, in provincia di Lecco. Un escursionista che aveva perso l'orientamento è stato salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco. Una volta individuato l'uomo, l'elicottero in forza al reparto volo di Malpensa si è posizionato in volo stazionario sopra l'escursionista e, con una manovra di calata e recupero, gli elisoccorritori si sono calati col verricello e lo hanno portato al sicuro a valle.