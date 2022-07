Migros: nel 2021 fatturato Denner di 3,8 mld di franchi, +1,3%

15 gennaio 2022 a

Zurigo, 15 gen. (Adnkronos/Ats) - La catena di supermercati svizzera Denner nel 2021 ha realizzato un giro d'affari di 3,8 miliardi di franchi, circa 3,6 mld di euro, (+1,3% rispetto al 2020), raggiungendo un nuovo record. Il discounter aumenta la massa salariale dell'1% e porta il salario minimo a 4.200 franchi. A spingere le vendite in un mercato complessivamente in contrazione è stato l'assortimento - ulteriormente ampliato - di prodotti freschi, si legge in un comunicato diramato oggi. Le filiali proprie hanno registrato una crescita del fatturato dell'1,7%, quelle partner del 2,3%.

La frequenza dei clienti è salita di 2,3 punti percentuali: con l'allentamento delle restrizioni dovute al Covid le abitudini di acquisto si sono normalizzate, afferma la controllata di Migros. Lo scorso anno è stata inaugurata una dozzina di filiali e sono stati creati oltre 300 nuovi impieghi. Nelle 580 succursali di proprietà del gruppo e nelle 270 aziende partner lavorano ormai oltre 6.000 persone, tra cui quasi 130 apprendisti.

La progressione delle vendite è merito loro: anche nel secondo anno di epidemia hanno dato ogni giorno il massimo, scrive il dettagliante. Ciò viene onorato con un aumento della massa salariale e della remunerazione minima. In aggiunta tutti i collaboratori ottengono un premio individuale in base alle prestazioni fornite. Inoltre il congedo parentale viene prolungato di dieci giorni a 18 settimane di maternità e quattro di paternità.