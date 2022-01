Lecco: sorpreso con oltre 160 grammi fra cocaina e hashish, arrestato

15 gennaio 2022 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Rogeno, in provincia di Lecco, un uomo di 29 anni, sorpreso a spacciare droga nei boschi della zona. Gli agenti hanno effettuato un controllo nell'area e hanno sorpreso tre uomini, che sono subito scappati in diverse direzioni. La polizia ha bloccato uno dei fuggitivi e addosso gli ha trovato 16 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 80 grammi di hashish e oltre 300 euro in contanti.

Nel bivacco utilizzato gli agenti hanno trovato altri 102 grammi di cocaina. Il 29enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e il Tribunale di Lecco ha confermato la custodia cautelare in carcere.