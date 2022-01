15 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Proteggere la figura di Mario Draghi è fondamentale per la forza del nostro Paese. Ho l'impressione che si giochi come se potessimo permetterci di non avere, come stella polare che il Paese deve avere, la carta fondamentale della credibilità di Draghi". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd.