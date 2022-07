15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "La continuità dell'azione di governo per noi è la priorità. C'è la necessità di avere alcuni punti fermi fondamentali, primo la lotta all pandemia e allo stesso tempo il Pnnr. Il Paese non può permettersi elezioni anticipate o uno stop". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd.