Covid: Meloni, 'Tar boccia linee guida Speranza, Draghi prenda atto fallimento ministro'

15 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Comitato per le Cure domiciliari e boccia le famigerate linee guida del ministero della Salute su 'tachipirina e vigile attesa'. Dopo due anni di fallimenti conclamati la sentenza del Tar del Lazio mette una pietra tombale sull'operato del ministro Speranza, che ha la grande responsabilità di non aver mai voluto ascoltare le numerosissime esperienze cliniche portate dai medici di base. È chiaro che Speranza non può rimanere un minuto di più, Mario Draghi e le forze di maggioranza prendano atto del fallimento". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.