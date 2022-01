Calcio: Genoa, esonerato il tecnico Andriy Shevchenko**

15 gennaio 2022 a

Genova, 15 gen. (Adnkronos) - Andriy Shevchenko è stato esonerato dal Genoa. Lo ha reso noto il club rossoblu in una nota. "Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi". "La guida tecnica della Prima Squadra - prosegue la nota - sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita". Si attende l'arrivo al Genoa di Bruno Labbadia come nuovo allenatore. Sheva aveva preso il posto di Davide Ballardini.