Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Al liceo statale scientifico Righi, a Roma, i numeri fluttuano tra rientri e nuove certificazioni. Con il ritmo di due tre nuove segnalazioni per classe di nuovi positivi o contatti stretti. Oggi gli studenti in dad sono 100. Solo una classe in dad. Lo riferisce all'Adnkronos la preside del liceo, Cinzia Giacomobono.