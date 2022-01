Quirinale: report Spin factor-Adnkronos, cresce sui social ipotesi presidente donna

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Draghi, Mattarella e 'donna' sono le parole più associate all'elezione del presidente della Repubblica nelle conversazioni social. E' quanto emerge da un'analisi realizzata in esclusiva per l'Adnkronos tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web e social listening interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale.

L'analisi ha preso in considerazione l'arco temporale dell'ultima settimana (5 gennaio - 12 gennaio). Sono stati monitorati 1121 canali (Facebook, Twitter, Instagram) già presenti in piattaforma ai quali è stata aggiunta una ricerca per keyword e hashtag su Twitter e Instagram.

E' interessante il “tema rosa” che emerge, ovvero il volume generato intorno alla parola “donna”, a testimonianza dell'interesse degli italiani verso la possibilità di avere un primo presidente di sesso femminile al vertice della Repubblica. Va segnalato che tra le prime 10 parole più ricorrenti c'è “Pd”, a testimonianza del fatto che il principale partito di centrosinistra è comunque percepito come centrale nella trattativa con la coalizione di centrodestra – che sulla carta parte compatto e con numeri più consistenti che convergono sul candidato unitario Silvio Berlusconi.