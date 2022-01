Quirinale: Renzi, 'i numeri li hanno Salvini e Meloni, ma rischiano sindrome Bersani'

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Il mio messaggio è per Salvini e Meloni, loro rischiano la sindrome di Bersani. I numeri ce li hanno loro, se sono capaci portano a casa il risultato. Se no, vengono colpiti dalla sindrome di Bersani". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione dei grandi elettori di Iv.

"Nel 2015 avevamo 420 voti, oggi il centrodestra ne ha 460. Se loro sono capaci, costruiscono la maggioranza. Se no vanno a sbattere, ed è la prima partita di Champions. Non è più di precampionato o coppa Italia. Lì si vede chi è capace e chi no", ha aggiunto il leader di Iv.